- "Спартак" - бардак, а не клуб, скандальная команда. Всё время жалуются и жалуются. Когда 9 раз становились чемпионами, никто не жаловался. ...Видимо, в "Спартаке" считают, что Зарема - хороший менеджер. Настолько хороший, что на 10-м месте закончили, - передает слова Канчельскиса "РБ Спорт".
9 июля московский "Спартак" разгромно уступил петербургскому "Зениту" в матче за суперкубок России-2022 со счетом 0:4. Эта игра стала первой официальной для нового главного тренера красно-белых испанца Гильермо Абаскаля. В прошедшем сезоне, часть которого москвичи провели под руководством португальца Руя Витории, а часть - с итальянцем Паоло Ваноли во главе, "Спартак" занял десятое место в чемпионате России, став при этом обладателем национального Кубка.
Канчельскис: "Спартак" - скандальная команда, всё время жалуются. Видимо, считают Зарему хорошим менеджером
Экс-полузащитник сборной России, "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Андрей Канчельскис высказался о ситуации в московском "Спартаке".
Фото: МатчПремьер