- Предсезонная подготовка "Локо" прошла хорошо! Как мне новый главный тренер? С ним всё тоже проходит хорошо. Остаюсь ли я? Сейчас я здесь, в "Локомотиве". У меня еще год контракта с клубом. Ничего не могу сказать по поводу остальных - это их история с ФИФА. Всё, что знаю я - у меня еще один год контракта. Поэтому я буду в "Локомотиве". Это не тот вопрос, который стоит обсуждать, - передает слова Камано "Чемпионат".
26-летний атакующий полузащитник из Гвинеи Франсуа Камано перешел в московский "Локомотив" в августе 2020 года, сумма трансферной компенсации французскому "Бордо" составила 5,5 миллиона евро. В прошедшем сезоне на счету Камано 21 матч за "железнодорожников" во всех турнирах, 3 забитых гола и 1 результативная передача. Всего гвинеец провел за красно-зеленых 54 игры, в которых отличился 12 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
Камано: я буду в "Локомотиве". Это не тот вопрос, который стоит обсуждать
Полузащитник московского "Локомотива" Франсуа Камано рассказал о своих карьерных планах на предстоящий сезон.
Фото: ФК "Локомотив"