По информации источника, "Рубин" сохраняет интерес к воспитаннику академии казанского клуба. Сообщается, что "Рубин" и "Химки" пока не могут достигнуть договоренности о возможном переходе игрока из-за суммы компенсации.
Защитник Эльмир Набиуллин выступал за "Рубин" с 2014 по 2017 год, он провел за казанский клуб в общей сложности 98 матчей и забил 4 гола. После "Рубина" Набиуллин защищал цвета "Зенит" и "Сочи". Летом 2021 года на правах свободного агента 27-летний игрок перешел в "Химки".
В прошлом сезоне Набиуллин провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.
Источник: "СЭ"
СМИ: "Рубин" интересуется защитником "Химок" Набиуллиным
Защитник "Химок" Эльмир Набиуллин может перейти в "Рубин".
Фото: ФК "Химки"