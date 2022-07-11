"Пока все без изменений, мы ждем и рассматриваем варианты возвращения Чалова. Но мы не знаем ничего больше, все довольно сложно. Я только что разговаривал с президентом "Базеля", и он сказал, что в данный момент ситуация по Чалову не двигается, ничего не происходит. Клуб просто ждет. Федор на контракте в ЦСКА и по поводу его будущего лучше спрашивать их", - цитирует Майстера "РБ Спорт".
Напомним, Федор Чалов провел вторую часть сезона на правах аренды в "Базеле". Примечательно, что большую часть этого периода швейцарский клуб возглавлял новый тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль. Срок арендного соглашения с форвардом ЦСКА истек в конце июня.
В активе российского форварда 14 матчей в швейцарской Суперлиге, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Ранее сообщалось, что Чалов высказывал желание остаться в "Базеле" и после окончания аренды.
В "Базеле" заявили, что рассматривают варианты возвращения Чалова
Глава службы коммуникаций "Базеля" Ремо Майстер рассказал, что клуб работает над возвращением форварда ЦСКА Федора Чалова.
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