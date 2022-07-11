По информации источника, заседание проходило сегодня, оно длилось более трех часов. Сообщается, что решение по итогам заседания должно быть сформировано до конца недели.
2 мая исполком УЕФА отстранил на сезон-2022/23 российские клубы от еврокубков. "Зенит", "Сочи", ЦСКА и "Динамо" направили апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на это решение УЕФА.
Также от турниров под эгидой УЕФА была отстранена и сборная России. Национальная команда была исключена из розыгрыша Лиги наций. Также российская команда не смогла побороться за путевку на ЧМ-2022, так как была отстранена ФИФА от стыковых матчей.
Источник: ТАСС
Стало известно, когда CAS сформирует решение по апелляциям клубов РПЛ на отстранение от еврокубков
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне сформирует решение по апелляциям российских клубов на отстранение от участия в еврокубках до конца этой недели.
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