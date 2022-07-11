Стало известно, когда CAS сформирует решение по апелляциям клубов РПЛ на отстранение от еврокубков

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне сформирует решение по апелляциям российских клубов на отстранение от участия в еврокубках до конца этой недели.

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2 мая исполком УЕФА отстранил на сезон-2022/23 российские клубы от еврокубков. "



Также от турниров под эгидой УЕФА была отстранена и



Источник: По информации источника, заседание проходило сегодня, оно длилось более трех часов. Сообщается, что решение по итогам заседания должно быть сформировано до конца недели.2 мая исполком УЕФА отстранил на сезон-2022/23 российские клубы от еврокубков. " Зенит ", "Сочи", ЦСКА и " Динамо " направили апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на это решение УЕФА.Также от турниров под эгидой УЕФА была отстранена и сборная России . Национальная команда была исключена из розыгрыша Лиги наций. Также российская команда не смогла побороться за путевку на ЧМ-2022, так как была отстранена ФИФА от стыковых матчей.Источник: ТАСС