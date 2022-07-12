По информации источника, армейцы рассматривали вариант с подписанием Нобоа, контактировали с ним, но затем отказались от идеи.
Отметим, что РФС признал Нобоа лучшим футболистом по итогам сезона-2021/22.
В прошлом сезоне Кристиан забил 10 голов и сделал 9 результативных передач в 29 матчах за "Сочи". Напомним, сочинский клуб финишировал на 2-м месте в РПЛ.
Полузащитник Кристиан Нобоа выступает за "Сочи" с 2019 года. Также 37-летний эквадорец в России защищал цвета "Зенита", "Рубина", "Ростова" и "Динамо".
Источник: Metaratings
Источник: ЦСКА прошлым летом интересовался Нобоа
Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа мог летом 2021 года перейти в ЦСКА.
Фото: РПЛ