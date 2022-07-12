Источник: ЦСКА прошлым летом интересовался Нобоа

Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа мог летом 2021 года перейти в ЦСКА.
Фото: РПЛ
По информации источника, армейцы рассматривали вариант с подписанием Нобоа, контактировали с ним, но затем отказались от идеи.

Отметим, что РФС признал Нобоа лучшим футболистом по итогам сезона-2021/22.

В прошлом сезоне Кристиан забил 10 голов и сделал 9 результативных передач в 29 матчах за "Сочи". Напомним, сочинский клуб финишировал на 2-м месте в РПЛ.

Полузащитник Кристиан Нобоа выступает за "Сочи" с 2019 года. Также 37-летний эквадорец в России защищал цвета "Зенита", "Рубина", "Ростова" и "Динамо".

Источник: Metaratings


ЦСКА Сочи Нобоа
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Источник: Крал переходит в "Шальке"
Карпин: из-за Fan ID у нас точно будет проблема с посещаемостью
Силкин: новый сезон будет для "Динамо" более сложным, чем прошедший эксклюзив
1200 человек оформили карты болельщиков в Самарской области 1
ЦСКА продлил контракт с воспитанником клуба
Бразильский агент: вероятность трансфера Вендела во "Фламенго" - 70-80%
Источник: ЦСКА прошлым летом интересовался Нобоа
"Торпедо" объявило о подписании контракта с Цаллаговым
Орлов считает, что судья должен был ставить пенальти в ворота "Зенита" после падения Зиньковского 6
СМИ: парагвайский защитник Фернандес близок к переходу в "Динамо" 2
"Пусть мне господин Ткаченко ничего не советует". Орлов ответил агенту Одоевского 4
Трансляцию Суперкубка России на "Матч ТВ" посмотрело более 5 млн человек
Агент Ивана и Мантуана назвал дату прилета новичков "Зенита" в Россию
Полузащитник ЦСКА Дауров перешел в "Аланию" 2
Полоз: с Кокориным в интернате "Локо" была такая же "химия", как сейчас с Уткиным в "Ростове" 2
Стало известно, почему Дзюба решил поддерживать форму в "Рубине"
Сенников - о матче с "Пари НН": если "Локомотив" не проиграет в физической подготовке, то должен побеждать эксклюзив
Сенников: вижу "Локо" на третьем-четвертом месте по итогам сезона, хотя и за второе можно побороться эксклюзив
Федун – о смене руководителя "Спартака": бред! Что еще пришлют с Марса или Венеры?! 6
Губернатор Самарской области встретился с "Крыльями Советов" на клубной базе
"Ferrari и старенький Renault Logan". Петржела сравнил "Зенит" и "Спартак" с автомобилями 15
Полоз: Шварц и "Динамо" очень удивили, они молодцы. Играли в интересный футбол, похожий на "Ростов"
Кубок Германии не покажут в России. Организаторы решили не продавать права на очередной цикл
В "Спартаке" отреагировали на новость о возможной смене руководителя клуба 3
Газизов прокомментировал уход Беленова из "Уфы"
Полоз: есть ощущение, что "Ростов" может "выстрелить". Мои амбиции - хочу биться за чемпионство 5
СМИ: Кокорин перенес коронавирус. Вскоре он начнет тренироваться с "Фиорентиной" 4
Источник: вице-президент "Лукойла" может стать новым руководителем "Спартака" 11
СМИ: "Спартак" подпишет Налдо в случае ухода Кофрие 4
Беленов: респект Газизову, что тащит на своих плечах "Уфу", которая никому в республике не нужна 1
Все новости
-