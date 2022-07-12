- Думаю, игрокам Семака можно уже сейчас вешать золотые медали на шеи. Там неограниченный бюджет, очень много денег. Они покупают всё лучшее на футбольном рынке России. На данный момент у них нет конкурентов в Премьер-лиге. Кто может оказать им сопротивление? "Спартак" точно нет. Тяжело найти команду, которая могла бы сейчас сопротивляться Питеру, - передает слова Якубко "РБ Спорт".
Петербургский "Зенит" под руководством главного тренера Сергея Семака в прошедшем сезоне досрочно стал чемпионом России, оформив золотые медали уже после 27 тура Российской премьер-лиги. Сине-бело-голубые стали сильнейшим клубом РПЛ в четвертый раз подряд. В матче за Суперкубок России-2022 "Зенит" разгромил обладателя национального Кубка московский "Спартак" со счетом 4:0. Петербуржцы обладают самым дорогим в лиге составом по оценке аналитического портала Transfermarkt - 151,1 миллиона евро, второе место по этому показателю занимает московское "Динамо" (95,5 млн), третье - "Спартак" (84,45 млн).
Якубко: игрокам "Зенита" можно вешать золотые медали, нет конкурентов. "Спартак" точно не окажет сопротивления
Экс-нападающий "Амкара" и сборной Словакии Мартин Якубко прокомментировал ситуацию в Российской премьер-лиге.
Фото: ФК "Зенит"