"Что касается чемпионства, скорее всего, интриги нет. Потому что по составу сегодня "Зенит" — самая сильная команда. И по финансовому обеспечению, что там говорить", - заявил Степашин.
"Зенит" в летнее трансферное окно подписал защитника "Сочи" Родригао, форварда сочинцев Матео Кассьерру и полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева. Также из "Корантианса" в петербургский клуб перешли Иван Куарежма да Силва и Густаво Мантуан в обмен на форварда Юри Алберто.
9 июля "сине-бело-голубые" одолели "Спартак" в матче за Суперкубок России (4:0). Голами отметились Иван Сергеев, Малком, Вендел и Матео Кассьерра.
По итогам сезона-2021/2022 "Зенит" стал чемпионом России, заработав 65 очков.
Источник: "КП Спорт"
Степашин: по составу сегодня "Зенит" — самая сильная команда РПЛ
Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин предположил, кто станет чемпионом в следующем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"