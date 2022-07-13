По данным источника, футболист продолжает восстанавливаться от травмы.
Лаксальт перешел в "Динамо" прошлым летом – в минувшем сезоне Российской Премьер-лиги уругвайский защитник вышел на поле в 14-ти матчах, результативными действиями не отметился.
"Динамо" начнет новый розыгрыш национального первенства с домашнего матча против "Ростова", который пройдет 17 июля. Неделей позднее бело-голубые примут на своем поле "Торпедо".
Источник: Sport24
СМИ: Лаксальт пропустит до трех первых игр "Динамо" в РПЛ
Защитник "Динамо" Диего Лаксальт не примет участие в первых двух-трех играх нового сезона РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"