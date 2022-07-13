"Леверкузен — очень маленький город. Реальный колхоз. Вот Петербург – нет, он клёвый. А про Леверкузен можно сказать, что это колхоз. Я скучаю по всем в "Зените". Правда. И по городу, и по нашим болельщикам. Я ушёл из "Зенита", но моё сердце – вместе с ними и с командой", - цитирует иранского нападающего Sport24.
Азмун пополнил состав "Байера" минувшей зимой, перейдя из "Зенита". В составе леверкузенцев футболист вышел на поле в девяти матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал себе в актив гол и голевую передачу. "Байер" стал бронзовым призером завершившегося розыгрыша национального первенства – команда заработала 64 очка в 34-х играх турнира.
Азмун: Леверкузен – реальный колхоз, скучаю по всем в "Зените"
Форвард "Байера" Сердар Азмун поделился впечатлениями от игры за немецкий коллектив.
Фото: РПЛ