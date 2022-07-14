В дизайне произошли незначительные изменения. Белые цвета останутся, но на футболки будет добавлен рисунок.
По итогам прошлого сезона "Сочи" набрал 56 очков и занял второе место, отстав от "Зенита" на 9 пунктов.
В летнее межсезонье сочинцев покинул главный тренер Владимир Федотов. Его пост занял Вадим Гаранин.
Сезон-2022/2023 стартует 15 июля игрой "Химки" - "Зенит". Сочинский клуб откроет чемпионат игрой против "Торпедо". Стартовый свисток прозвучит на стадионе "Арена Химки" 17 июля в 15:00 по московскому времени.
Источник: Чемпионат
Источник: "Сочи" начнёт сезон в новой форме
"Puma" приготовила для "Сочи" новый комплект для начала сезона-2022/2023.
Фото: "Чемпионат"