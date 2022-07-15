- Информация, что Николсон может уйти, приостановить контракт? У меня такой информации нет. Насколько вижу, Шамар очень доволен своим положением в команде. Пока сигналов нет. Ждем ли новичков? Только в случае, если будет кто-то на выход: либо предложение, либо приостановка контракта, - передает слова Мележикова "РБ Спорт".
Ранее появилась информация, что 25-летний ямайский центрфорвард московского "Спартака" Шамар Николсон может приостановить контракт с красно-белыми на срок до 30 июня 2023 года, воспользовавшись соответствующим разрешением ФИФА. Футболист перешел в "Спартак" в январе 2022 года из бельгийского "Шарлеруа", сумма трансферной компенсации составила 8 миллионов евро. В весенней части прошедшего сезона на счету Николсона 15 матчей за красно-белых во всех турнирах, 8 забитых голов и 2 результативных передачи.
Мележиков прокомментировал информацию о возможном уходе Николсона из "Спартака"
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков ответил на вопрос о возможном уходе из клуба ямайского нападающего Шамара Николсона.
Фото: РПЛ