"Не хотелось бы комментировать судей. Только первый тур. Эпизод с рукой? Мы слышали уважаемых экспертов, которые сказали, что пенальти не было. Если у «Спартака» возникли вопросы, они в праве задать их в ЭСК. Давайте оценивать игру команд, а не судей. У нас тоже футболисты там, где должны были забивать, не забили", - цитирует функционера "СЭ".
Встреча с участием грозненской и московской команд завершилась вничью – 1:1. В компенсированное к первому тайму время гол в ворота Александра Селихова забил полузащитник Артем Тимофеев. Незадолго до окончания основного времени матча счет сравнял игрок "Спартака" Виктор Мозес.
В ходе поединка Москалев решил не назначать пенальти в ворота "Ахмата" после эпизода, в котором мяч попал в руку одному из полевых игроков команды. Позднее в "Спартаке" заявили, что подадут протест на работу бригады арбитров.
Гендиректор "Ахмата" призвал отказаться от обсуждения работы арбитров матча со "Спартаком"
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров оценил работу бригады арбитров во главе с Владиславом Безбородовым на матче против "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"