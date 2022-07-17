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Экс-защитник "Рубина" Сорокин: когда Слуцкий публично называет футболистов "набором игроков", это говорит о многом

Экс-защитник "Рубина" Егор Сорокин, который сейчас выступает за "Краснодар", поделился мнением о вылете казанцев из РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"
"Я провел достаточно времени в Казани, меня многое связывает с этим городом. Когда "Рубин" вылетел, для меня это стало шоком. Вопрос — почему так произошло? Но это уже нужно узнавать у тренера и менеджмента. Если хотите видение со стороны, то, наверное, не все было в порядке внутри команды. Как пример: когда человек публично называет своих футболистов "набором игроков", это говорит о многом", - цитирует Сорокина "Матч ТВ".

"Рубин" вылетел по итогам прошлого сезона РПЛ. Казанцы до последнего тура находились вне зоны прямого вылета, но в решающем матче проиграли "Уфе" (1:2) и опустились на предпоследнее место в турнирной таблице. Кроме того, по ходу сезона "Рубин" вылетел из Кубка России, уступив в четвертьфинале турнира "Енисею" (1:3). Наставник казанцев Леонид Слуцкий после матча заявил, что "команда всегда будет сильнее, чем набор игроков".

"Рубин" уже сегодня сыграет первый матч сезона в Первой лиге (ранее ФНЛ). Команда Леонида Слуцкого на своем поле встретится с "Родиной". Встреча стартует в 18:00 по московскому времени.


Сорокин Рубин Слуцкий
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