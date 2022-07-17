"В клубе ничего не знают о Магомеде Оздоеве. Мы точно не интересуемся этим игроком. Будет ли клуб в будущем рассматривать возможность его подписания? Не думаем", - цитирует представителя пресс-службы "Чемпионат".
Напомним, ранее сегодня появилась информация, что у Магомеда Оздоева есть предложения от трех клубов: "Торпедо" и "Урала" из РПЛ и бельгийского "Юниона".
"Зенит" в мае официально объявил об уходе Оздоева из клуба. У игрока закончился контракт клубом. Магомед выступал за сине-бело-голубых с 2018 года. Полузащитник провел за питерцев 116 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 13 результативных передач. В этом году Оздоеву исполняется 30 лет.
В бельгийском "Юнионе" отреагировали на слухи об интересе к Оздоеву
Пресс-служба "Юниона" прокомментировала информацию о заинтересованности в экс-полузащитнике "Зенита" Магомеде Оздоеве.
Фото: ФК "Зенит"