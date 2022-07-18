"Это неординарный футболист. Светлая голова, умный — я люблю таких игроков, которые не просто бегают, борются, выполняют какую-то функцию. Чалов — игровик, он играет. Мне трудно сказать, что случилось. Может быть, срыв трансфера в "Кристал Пэлас" стал переломным моментом для него — после этого произошёл спад в его игре", - цитирует Бушманова "Чемпионат".
Ранее под руководством Бушманова Федор Чалов играл в молодежной сборной России.
Вторую часть минувшего сезона российский нападающий провел на правах аренды в швейцарском "Базеле". Этим летом футболист вернулся в расположение московского ЦСКА и провел первый матч против "Урала" в рамках стартового тура РПЛ - "армейцы" одержали уверенную победу со счетом 2:0.
Бушманов назвал причину спада в игре Федора Чалова
Бывший тренер "Спартака-2" и сборной России U21 Евгений Бушманов оценил игровые качества форварда ЦСКА Федора Чалова.
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