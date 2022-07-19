- Он отличается тем, что он игрок разносторонний. Играл и левого крайнего, и под нападающими, и правого крайнего защитника, так что у него уже есть разносторонний опыт игры. Такое разнообразие случайным не бывает, поэтому будем ждать его на поле, - приводит слова Медведева ТАСС.
Ранее стало известно, что "Зенит" подписал контракт сроком на один год в рамках арендного соглашения с правом выкупа с 21-летним вингером бразильского "Коринтианса" Густаво Мантуаном. Помимо Мантуана, в "Зенит" также перешел на правах аренды 25-летний вратарь бразильского клуба Иван, взамен сине-бело-голубые отдали в аренду 21-летнего форварда Юри Алберто.
Медведев прокомментировал переход в "Зенит" Мантуана
Гендиректор "Зенита" рассказал о разносторонних игровых возможностях новичка Мантуана
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался об игровых качествах 21-летнего вингера Густаво Мантуана, перешедшего из бразильского "Коринтианса" на правах аренды.
Фото: ФК "Зенит"