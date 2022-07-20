"Контракт никто не расторгал, сейчас идут переговоры между клубами. Никита настроен на возвращение в "Ростов". Когда все будет решено? Думаю, что сегодня или завтра все будет известно", - цитирует агента "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что Медведев продолжит карьеру в "Ростове". Сообщалось, что 27-летний голкипер и "Рубин" расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Медведев уже выступал в "Ростове" с февраля 2016-го по лето 2017 года.
Агент – о вероятности возвращения Никиты Медведева в "Ростов": сегодня-завтра все будет известно
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы вратаря "Рубина" Никиты Медведева, высказался о будущем футболиста.
Фото: ФК "Рубин"