Напомним, после матча с грозненцами в 1-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) красно-белые обратились в ЭСК с просьбой оценить судейство Безбородова. Эта игра завершилась со счетом 1:1.
"Спартак" попросил дать оценку по пяти спорным эпизодам.
По информации источника, заседание ЭСК состоялось по его итогам была признана правота Безбородова по всем моментам, по которым обращался "Спартак".
Во 2-м туре Российской Премьер-лиги "Спартак" в гостях сыграет против "Краснодара". Эту встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым, арбитром ВАР будет Евгений Кукуляк.
Источник: РБ Спорт
СМИ: ЭСК признала правоту Безбородова по всем эпизодам, по которым обращался "Спартак" после матча с "Ахматом"
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала правоту арбитра Владислава Безбородова по всем спорным эпизодам, по которым обращался "Спартак" после матча с "Ахматом".
Фото: РПЛ