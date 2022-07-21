"Кирилл Кравцов отправляется в "Сочи". Это трансфер с безусловным правом обратного выкупа", - цитирует Медведева ТАСС.
За первую команду "Зенита" Кравцов в общей сложности провел 16 матчей, результативными действиями не отметился.
Кравцов в феврале был арендован "Пари НН" до конца сезона-2022/23. У "Зенита" было право досрочно вернуть игрока, чем петербуржцы воспользовались этим летом.
В составе "Пари НН" Кравцов провел 12 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Полузащитник "Зенита" Кравцов перейдет в "Сочи". У петербуржцев будет право обратного выкупа
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что полузащитник Кирилл Кравцов перейдет в "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"