"Такая цена связана с введением карточки болельщика. Таким образом мы говорим нашим болельщикам, что мы ждём их на стадионе и нам нужна их поддержка в таком важном матче с серьёзным соперником… Понимая все сложности, мы делаем такой шаг от клуба в сторону болельщиков. Такая цена сейчас будет только на матч с ЦСКА", - цитирует функционера "Чемпионат".
Матч "Пари Нижний Новгорода" с ЦСКА станет первой домашней игрой для нижегородцев в начавшемся сезоне. Поединок пройдет 31 июля. Перед этим подопечные Михаила Галактинова на выезде сыграют с «Химками» 24-го числа – встреча начнется в 15:00 по московскому времени.
Начиная с этого сезона наличие паспорта болельщика (Fan ID) стало обязательным требованием посещения стадионов во время матчей Российской Премьер-лиги и других соревнований.
В "Пари НН" рассказали, продолжат ли продавать билеты за 10 рублей оформившим Fan ID болельщикам после матча с ЦСКА
Генеральный директор "Пари Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов рассказал о причине снижения цены билетов на матч с ЦСКА до 10 рублей для фанатов с Fan ID.
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