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СМИ: ЦСКА хочет приобрести полузащитника "Дебрецена" Бараца

ЦСКА рассматривает возможность трансфера полузащитника венгерского "Дебрецена" Петера Бараца.
Фото: ФК "Дебрецен"
По данным источника, стороны пока не приступили к согласованию условий контракта футболиста с "армейцами". Руководство венгерского коллектива готово отпустить игрока, если сумма компенсации за него составит чуть больше 2-х млн евро.

Отмечается, что "Дебрецен" не рассматривает вариант с арендой полузащитника.

Барац выступает на позиции опорного полузащитника, портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 800 тысяч евро.

ЦСКА начал новый сезон с победы над "Уралом" в первом туре РПЛ - 2:0. 23 июля подопечные Владимира Федотов на своем поле встретятся с "Сочи".

Источник: Eurostavka


Барач ЦСКА Российские трансферы
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