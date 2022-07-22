Как сообщает источник, ЦСКА получил два предложения по Бистровичу. Одно из них от клуба из итальянской Серии А.
Напомним, Бистрович провел вторую половину сезона в турецком "Фатих Карагамрюк", за который выступал на правах аренды. Полузащитник провел 18 матчей в турецкой Суперлиге, отметившись одним голом и одной результативной передачей. После этого полузащитник уехал в Хорватию, чтобы восстановиться после мышечного повреждения.
Контракт Бистровича с ЦСКА действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает хорвата в 2,2 млн евро.
Источник: Metaratings
Источник: Бистрович может перебраться в итальянский клуб
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович заинтересовал итальянский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА