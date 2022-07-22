- Виталий Витальевич - мой футбольный отец. Когда я чуть не закончил с футболом, он помог мне реанимировать карьеру, за что ему большая благодарность. Я до сих пор с ним на связи, мне нравятся его требования, его подход к делу, профессиональные качества. Он настолько мягко и доступно общается с вратарем - мало у кого получается быть не просто тренером, но и психологом, - передает слова Джанаева Matchtv.ru.
35-летний голкипер "Сочи" Сослан Джанаев в январе 2014 года остался без клуба, покинув московский "Спартак" после трех сезонов аренд в грозненский "Терек" и владикавказскую "Аланию". В июле 2014 года вратарь подписал контракт с "Ростовом", но за последующий сезон провел за желто-синих лишь 1 матч Кубка России, в котором пропустил 3 гола. В декабре 2014 года "Ростов" возглавил Курбан Бердыев, в тренерский штаб которого входил специалист по подготовке голкиперов Виталий Кафанов. С лета 2015 года Джанаев стал основным вратарем "Ростова", и в итоге провел за желто-синих 54 матча, в которых пропустил 48 голов (26 игр "всухую"), в том числе 10 матчей в Лиге чемпионов (12 пропущенных мячей, 2 игры "всухую").
Джанаев - о Кафанове: мой футбольный отец. Помог реанимировать карьеру, когда я чуть не закончил с футболом
Голкипер "Сочи" Сослан Джанаев рассказал о роли в своей футбольной карьере тренера вратарей "Ростова" и сборной России Виталия Кафанова.
Фото: ФК "Ростов"