Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
ЦСКА
15:00
СочиНе начат
П1 2.21X 3.55П2 3.3
Оренбург
17:30
УралНе начат
П1 2.47X 3.15П2 3.15
Краснодар
20:00
СпартакНе начат
П1 2.85X 3.55П2 2.43
Сделать ставку

Джанаев - о Кафанове: мой футбольный отец. Помог реанимировать карьеру, когда я чуть не закончил с футболом

Голкипер "Сочи" Сослан Джанаев рассказал о роли в своей футбольной карьере тренера вратарей "Ростова" и сборной России Виталия Кафанова.
Фото: ФК "Ростов"
- Виталий Витальевич - мой футбольный отец. Когда я чуть не закончил с футболом, он помог мне реанимировать карьеру, за что ему большая благодарность. Я до сих пор с ним на связи, мне нравятся его требования, его подход к делу, профессиональные качества. Он настолько мягко и доступно общается с вратарем - мало у кого получается быть не просто тренером, но и психологом, - передает слова Джанаева Matchtv.ru.

35-летний голкипер "Сочи" Сослан Джанаев в январе 2014 года остался без клуба, покинув московский "Спартак" после трех сезонов аренд в грозненский "Терек" и владикавказскую "Аланию". В июле 2014 года вратарь подписал контракт с "Ростовом", но за последующий сезон провел за желто-синих лишь 1 матч Кубка России, в котором пропустил 3 гола. В декабре 2014 года "Ростов" возглавил Курбан Бердыев, в тренерский штаб которого входил специалист по подготовке голкиперов Виталий Кафанов. С лета 2015 года Джанаев стал основным вратарем "Ростова", и в итоге провел за желто-синих 54 матча, в которых пропустил 48 голов (26 игр "всухую"), в том числе 10 матчей в Лиге чемпионов (12 пропущенных мячей, 2 игры "всухую").


Ростов Сочи Кафанов Джанаев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Семак объяснил, почему "Зенит" отдал Кравцова в аренду в "Сочи", а не вернул в "Пари НН"
Медведев: Малком, Клаудиньо и Вендел могут уйти из "Зенита" только взаимовыгодно в клуб высшей категории
Джанаев - о Кафанове: мой футбольный отец. Помог реанимировать карьеру, когда я чуть не закончил с футболом 3
Семак ответил на вопрос о штатном пенальтисте "Зенита"
Семак прокомментировал конкуренцию между вратарями "Зенита" Одоевским и Кержаковым 1
Барриос рассказал, в чем "Зенит" превзошел "Крылья Советов"
"Челси" повторно отдал игравшего в "Локомотиве" Анджорина в аренду в Чемпионшип
"Клаудиньо 5 раз попросил поблагодарить за пас". Андрей Мостовой рассказал о третьем голе "Зенита" "Крыльям Советов"
Бубнов: футболисты "Крыльев" недорабатывают, играют недисциплинированно. Зенитовцы обходили их, словно те были стойками 3
Источник: Бистрович может перебраться в итальянский клуб 1
Радченко - о победе «Зенита» над «Крыльями»: видимо, сделали правильные выводы после игры с «Химками» эксклюзив
Клаудиньо: после первого тура требовалось вернуть веру в свои силы
Малком - о продлении контракта с "Зенитом": единственная эмоция - это большое счастье 1
Мостовой: «Зенит» показал, кто в доме хозяин 3 эксклюзив
В "Зените" рассказали о состоянии Кузяева и Чистякова 1
Семак: поздравляю ребят и болельщиков с первой победой в сезоне
"Зенит" объявил о продлении контрактов с Клаудиньо и Малкомом 20
Осинькин - о поражении от "Зенита": с нашей стороны футбола сегодня не было 4
"Зенит" разгромил "Крылья Советов" и вышел на первое место в РПЛ 21
2 пенальти к 12-й минуте и 3:0 к 31-й. "Зенит" легко и непринужденно оставил "Крылья Советов" ни с чем 14
Испанская ЛА Лига через суд требует расторгнуть контракт Мбаппе с "ПСЖ"
Уткин - о матче "Зенита" и "Крыльев": барин приезжает в имение, и хошь-не хошь, а всех молодых девок перепробует 11
"Спартак" прибыл в Краснодар перед матчем 2 тура 1
"Крылья" установили клубный антирекорд в первом тайме матча с "Зенитом"
"Хочу поблагодарить всех за эти три года". Шиманьски попрощался с "Динамо" 3
"Зенит" забивает в 35 домашних играх РПЛ подряд - это рекордная серия 2
В пользу "Зенита" назначили два пенальти за 10 минут матча против "Крыльев" 10
"Арсенал" объявил о переходе Зинченко из "Манчестер Сити"
Игроки "Зенита" и "Крыльев" вышли в специальных футболках в поддержку Пиняева 1
Осинькин не исключил варианта, при котором игроку "Крыльев Советов" Пиняеву потребуется операция
Все новости
-