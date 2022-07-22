- Мы заранее говорили, что если команда выиграет у "Крыльев Советов", то согласованные контракты будут подписаны. Малком - продление на 3 года. Клаудиньо - на 2. Это закрывает историю, которую так любят муссировать журналисты, о продаже, аренде и прочем. И Малком, и Клаудиньо, и Вендел - игроки "Зенита" с контрактами на пять лет. Пока не появятся условия для взаимовыгодного перехода их в клуб высшей категории - подчёркиваю, высшей категории - речь об их уходе из "Зенита" не будет идти, - передает слова Медведева РИА Новости.
Ранее, 21 июля, официальный телеграм-канал петербургского "Зенита" объявил о продлении контракта с 24-летним бразильским полузащитником Венделом, а 22 июля - об аналогичном продлении соглашений с его соотечественниками, 25-летними атакующими полузащитниками Малкомом и Клаудиньо. Контракты всех троих этих футболистов с сине-бело-голубыми теперь истекают летом 2027 года. Ранее появлялась информация о возможном уходе Вендела из "Зенита" и его переходе в бразильский "Фламенго". Петербуржцы выигрывали чемпионат России 4 сезона подряд и занимают первое место в промежуточной текущей турнирной таблице РПЛ с 4 очками после 2 сыгранных матчей.
Медведев: Малком, Клаудиньо и Вендел могут уйти из "Зенита" только взаимовыгодно в клуб высшей категории
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал долгосрочное продление контрактов с бразильскими полузащитниками Венделом, Малкомом и Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"