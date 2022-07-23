Напомним, ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам из российских клубов приостанавливать свои контракты до 30 июня 2023 года.
"Мы со своей стороны готовим новое заявление в рамках нового дела по поводу последней поправки ФИФА, что легионеры могут просто взять и на год уйти. Здесь очень серьезные финансовые последствия для российских клубов. У нас этой опцией воспользовались Сигурдссон и Эджуке", - цитирует Брейдо Чемпионат.
ЦСКА сегодня разгромил "Сочи" (3:0) в домашнем матче 2-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Армейцы набрали 6 очков в двух матчах и единолично возглавляют таблицу чемпионата России.
Отметим, что на прошлой неделе Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляции российских клубов на решение УЕФА об отстранении от турниров под эгидой организации.
В ЦСКА сообщили, что собираются оспорить решение ФИФА по легионерам
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что армейцы намерены оспорить решение ФИФА по иностранным футболистам, выступающим в российских клубах.
Фото: ПФК ЦСКА