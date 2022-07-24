"Видел вот сейчас, комментатор на федеральном канале выносит приговоры по спорным эпизодам один за другим. Это всегда вызывает у меня недоумение. Мы же не арбитры, нужно дождаться результаты ЭСК. Например, по моменту с Черниковым — да, это был агрессивный удар рукой… В любом случае, ЭСК примет решение по этому поводу", - цитирует функционера "СЭ".
Встреча второго тура Российской Премьер-лиги между командами проходила в Краснодаре и завершилась крупной победой красно-белых – 4:1. В составе москвичей голы забили Роман Зобнин, Квинси Промес и Виктор Мозес, еще одно взятие ворот – результат автогола игрока "Краснодара" Сергея Бородина.
"Спартак" набрал 4 очка в двух матчах и делит второе место с "Зенитом".
Хачатурянц – о матче "Краснодар" - "Спартак": приговоры комментаторов по спорным эпизодам вызывают недоумение
Экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о работе комментаторов на матче между "Краснодаром" и "Спартаком".
Фото: "Спорт-Экспресс"