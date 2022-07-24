В 2017 году футболист перешел в систему испанского "Леванте" из "Локомотива", а в 2020 году дебютировал на взрослом уровне в испанской Ла лиге.
"Варианты помимо перехода в "Пари НН"? Да, были другие варианты, не срослось там по условиям. Позвонил мне главный тренер. Был очень тяжелый прошлый сезон, мало отыграл из-за травм. Варианты в Европе? Не получилось из-за обстоятельств. У меня был очень неудачный сезон в плане статистики, малое количество игр из-за трех травм подряд. Какие-то варианты [в Европе] были, но проект Галактионова заинтересовал больше", - цитирует Севикяна Sport24.
Севикян пополнил состав "Пари Нижнего Новгорода" этим летом. Нижегородцы начали новый сезон Российской Премьер-лиги с ничьей в матче против "Локомотива", а во втором туре уступили "Химкам" с крупным перевесом в счете – 3:0.
31 июля подопечные Михаила Галактионова на своем поле сыграют с ЦСКА.
"Были варианты в Европе, но проект Галактионова заинтересовал больше". Севикян – о причинах перехода в "Пари НН"
Полузащитник "Пари Нижнего Новгорода" Эдгар Севикян объяснил, почему принял решение продолжить карьеру в России.
Фото: РФС