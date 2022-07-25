"Поступок Варелы – очередное нарушение контрактных обязательств и вопиющее злоупотребление правом, полученным от ФИФА на приостановку контрактов. ФИФА открыла ящик Пандоры и вооружила агентов игроков-иностранцев инструментом для грабежа российских клубов", - цитирует функционера "Матч ТВ".
Ранее стало известно, что Варела ночью тайно покинул расположение "Динамо" - соответствующие слухи подтвердил член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин.
Уругвайский защитник пропустил матч второго тура Российской Премьер-лиги между "Динамо" и "Торпедо". Агент игрока заявил, что Варела намерен подписать контракт с "Фламенго".
Алаев – о действиях Варелы: очередное вопиющее злоупотребление правом приостановки контрактов
Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев высказался о ситуации между "Динамо" и защитником Гильермо Варелой.
Фото: РФС