"Мы становимся незащищенными от наших инвестиций, которые мы сделали. У меня много юридических вопросов к этому постановлению ФИФА.
Как развивается ситуация с Алексеем Миранчуком? Миранчук и "Аталанта" не пришли к консенсусу. Мы подали иск в ФИФА. Будем ждать решения", - цитирует функционера "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Аталанта" прекратила выплаты "Локомотиву" за футболиста – отмечалось, что долг итальянского коллектива составляет порядка 5 млн евро. Миранчук перешел в "Аталанту" в 2020 году.
"Локомотив" начал новый сезон Российской Премьер-лиги с двух ничьих подряд – сначала "железнодорожники" поделили очки с "Пари Нижним Новгород", затем – с "Ростовом".
Леонченко – о долге "Аталанты" за трансфер Ал. Миранчука: мы подали иск в ФИФА
Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко рассказал о ходе разбирательств с "Аталантой" по выплатам за трансфер полузащитника Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"