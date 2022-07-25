"Варела самовольно уехал с базы? Не знаю даже, что сказать по этому поводу. Найдут его, наверное. Это вопиющий случай. Говорил, что никуда не уедет? Это уругвайский сериал, испанские страсти!" - цитирует Скопинцева "СЭ".
Ранее стало известно, что уругвайский защитник ночью тайно покинул расположение "Динамо" - информацию подтвердил член совета директоров столичного коллектива Дмитрий Гафин.
Варела не появился на матче 2-го тура Российской Премьер-лиги, в котором "Динамо" сыграло против "Торпедо" (4:0). По словам агента футболиста, его клиент собирается подписать соглашение с "Фламенго", но подождет предложения о контракте от бело-голубых.
Скопинцев: Варела самовольно уехал с базы "Динамо"? Вопиющий случай - уругвайский сериал
Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев высказался об отъезде Гильермо Варелы из расположения клуба.
Фото: РПЛ