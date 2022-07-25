"Более опытные клубы Премьер-Лиги имеют преимущество над сегодняшним "Торпедо"… Некоторые позиции надо усиливать. В каждую линию нужны новые игроки… Если руководство ставит задачу не вылететь, то они и с этим составом справятся", - цитирует функционера "РБ Спорт".
"Торпедо" не смогло набрать очки в двух первых матчах Российской Премьер-лиги – подопечные Александра Бородюка потерпели поражение от "Сочи" и "Динамо". 31 июля столичный коллектив в рамках третьего тура чемпионата страны в Самаре сыграет с местными "Крыльями Советов".
Экс-президент "Торпедо": команда и с этим составом справится с задачей не вылететь из РПЛ
Экс-президент "Торпедо" Александр Тукманов оценил шансы "автозаводцев" на сохранение места в Российской Премьер-лиге (РПЛ).
Фото: РПЛ