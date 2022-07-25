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Аленичев: нахожусь под впечатлением от победы "Спартака" над "Краснодаром", но оценивать работу Абаскаля рано

Экс-тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев оценил игру бывшей команды под руководством Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"
"Наверное, как и все болельщики "Спартака", нахожусь под впечатлением от победы над "Краснодаром". Игра была хорошей, особенно классно провели второй тайм, "Спартак" был на голову сильнее соперника. Да, пока рано оценивать работу Абаскаля. Можно сказать, что провалили матч в Санкт-Петербурге, но при этом одержали впечатляющую победу во втором туре", - приводит слова Аленичева "Матч ТВ".

Напомним, Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" в летнее межсезонье, сменив на посту главного тренера Паоло Ваноли. В дебютном матче под руководством испанца красно-белые разгромно уступили "Зениту" в Суперкубке России (0:4). После этого "Спартак" сыграл вничью с "Ахматом" (1:1) в первом туре РПЛ и разгромил "Краснодар" (4:1) во втором туре.

В следующем матче подопечные Абаскаля сыграют на своем поле с "Оренбургом". Встреча пройдет в воскресенье, 31 июля.


Аленичев Абаскаль Спартак Краснодар
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