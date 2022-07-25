Как сообщает источник, у Фассона подозревают разрыв крестообразной связки колена и разрыв мениска. Точный диагноз бразильского защитника станет известен позднее.
Напомним, Лукас Фассон стал игроком "Локомотива" в летнее трансферное окно перебравшись из "Атлетико Паранаэнсе" за сумму порядка 3-х млн евро. После трансфера Фассон успел провести два матча за "железнодорожников". Накануне он вышел в стартовом составе на матч против "Ростова" (2:2) и был заменен в перерыве встречи.
Источник: "СЭ"
СМИ: у новичка "Локомотива" Фассона подозрение на разрыв крестообразной связки и мениска
Защитник "Локомотива" Лукас Фассон рискует выбыть на долгий срок.
Фото: ФК "Локомотив"