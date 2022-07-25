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Петржела: сейчас вся Россия болеет за "Зенит", а "Спартак" остался в прошлом

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела назвал петербургский клуб самой популярной командой России.
Фото: ФК "Зенит"
"Раньше самым популярным клубом был московский "Спартак", но времена меняются: "Зенит" - лучшая команда России и самая популярная. А "Спартак" остался в прошлом. Сейчас вся Россия болеет за Петербург", - цитирует Петржелу РБ Спорт.

После 2-х туров Российской Премьер-лиги (РПЛ) в активе "Зенита" и "Спартака" по 4 очка. Сине-бело-голубые сыграли в гостях вничью с "Химками" (1:1), а также дома победили "Крылья Советов" (3:0). Красно-белые в Грозном разошлись миром с "Ахматом" (1:1), в минувшие выходные москвичи разгромили в гостях "Краснодар" (4:1).

"Зенит" и "Спартак" 9 июля встречались на "Газпром Арене" в матче за Суперкубок России. Со счетом 4:0 победу одержал петербургский клуб. Ближайшая встреча команд состоится 4 сентября на "Открытие Банк Арене" в рамках 8-го тура РПЛ.


Петржела Зенит Спартак
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