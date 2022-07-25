По информации источника, в ближайшее время сделка будет окончательно закрыта, а с футболистом будет подписан контракт.
Ранее СМИ сообщали, что ЦСКА предложил Зделару трехлетний контракт.
Полузащитник Саша Зделар выступает за "Партизан" с 2018 года. В прошлом сезоне 27-летний футболист провел 50 матчей во всех турнирах, в которых отметился 8 голевыми передачами. В общей сложности за белградский клуб он сыграл в 197 матчах, забил 6 голов и стал автором 21 результативной передачи.
Контракт Зделара с "Партизаном" рассчитан до лета 2023 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 млн евро.
Источник: Чемпионат
СМИ: ЦСКА устно договорился по трансферу полузащитника "Партизана" Зделара
ЦСКА и "Партизан" достигли устного соглашения по трансферу полузащитника Саши Зделара.
Фото: Getty Images