"Лех" объявил о подписании защитника Дагерстола. Он приостановил контракт с "Химками"

Защитник Филип Дагерстол проведет сезон 2022/2023 в польском "Лехе".

Фото: ФК "Химки"

25 июля футболист прошел медицинское обследование и подписал контракт с клубом сроком на один год, говорится в сообщении пресс-службы команды.



Этим летом стало известно, что Дагерстол приостановил действие контракта с "Химками" до конца июня 2023 года.



25-летний защитник перешел в "Химки" в январе 2021 года. Вторую часть минувшего сезона он провел в "Норчепинге" на правах аренды – он вышел на поле в 11-ти матчах чемпионата Швеции.