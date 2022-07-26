"Интерес со стороны "Ниццы" реален, но пока нельзя говорить о том, возможна сделка или нет. Можем лишь сказать, что "Ницца" и лично Люсьен Фавр хотят Бека-Бека", - приводит "РБ Спорт" слова представителя агентства.
Напомним, ранее сегодня появилась информация, что "Ницца" заинтересована в услугах Бека-Бека. В частности, полузащитник обозначен одним из приоритетных вариантов для главного тренера французского клуба Люсьена Фавра.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Бека-Бека провел два матча, в которых не отмечался результативными действиями. Французский полузащитник получил красную карточку за два предупреждения в матче с "Ростовом" (2:2) в последнем туре.
Контракт Бека-Бека с "Локомотивом" истекает летом года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 млн евро.
Представитель Бека-Бека подтвердил интерес "Ниццы"
В агентстве, представляющем интересы полузащитника "Локомотива" Алексиса Бека-Бека, отреагировали на информацию об интересе "Ниццы" к их клиенту.
Фото: ФК "Локомотив"