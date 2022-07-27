- Конечно, с ними можно конкурировать! В РПЛ можно навязать борьбу любой команде. Но можно и проиграть любой команде из последней пятерки. Мы можем бороться за счет самоотдачи и игры, которую ставит наш тренер. И, конечно, за счет игроков. Например, Антон Миранчук, Изидор и Керк могут в одиночку решить исход матча, - передает слова Марадишвили "СЭ".
Московский "Локомотив" после двух стартовых матчей нового сезона Российской премьер-лиги набрал 2 очка, сыграв вничью на своем поле с "Пари Нижним Новгородом" (1:1) и "Ростовом" (2:2), и находится на десятой строчке турнирной таблицы. Чемпион прошлого сезона петербургский "Зенит" набрал 4 очка, сыграв вничью на выезде с "Химкам" (1:1) и победив дома "Крылья Советов" (3:0), в текущей таблице сине-бело-голубые занимают третье место. В 3 туре чемпионата России "Локомотив" встретится с "Зенитом" на выезде.
Марадишвили: с "Зенитом" можно конкурировать
Опорный полузащитник "Локомотива" Константин Марадишвили ответил на вопрос о том, реально ли конкурировать с петербургским "Зенитом".
Фото: "Чемпионат"