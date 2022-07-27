- Могу ли я себя представить в футболке "Спартака"? Нет, никогда. Это самый принципиальный соперник. Тем более я играл в ЦСКА. И "Локомотив" такой же принципиальный соперник для красно-белых. В "Спартак" я не перейду, - приводит слова Марадишвили "СЭ".
22-летний опорный полузащитник московского "Локомотива" Константин Марадишвили выступает за "железнодорожников" с сентября 2021 года. Ранее футболист играл за столичный ЦСКА, воспитанником клубной академии которого является. Сумма трансферной компенсации за переход Марадишвили составила 7 миллионов евро.
Марадишвили: в "Спартак" не перейду никогда
Опорный полузащитник "Локомотива" Константин Марадишвили отреагировал на вопрос о возможности перехода в московский "Спартак".
Фото: "Чемпионат"