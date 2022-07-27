"В 2021-м "Спартак" искал правого защитника. Мы предлагали Милана Гайича, который сейчас в ЦСКА. Тогдашний спортдир Попов сказал: "Это не уровень "Спартака". Я задался вопросом: "А что за уровень тогда у "Спартака"?". Через две недели клуб играл с "Бенфикой" в ЛЧ. Я тогда подумал: "Может, действительно он футболист не уровня "Спартака", а чуть повыше", - цитирует слова агента Eurostavka.
Напомним, Милан Гайич стал игроком ЦСКА в летнее межсезонье, перебравшись из "Црвены Звезды". Он перебрался в стан "армейцев" в статусе свободного агента после окончания контракта с сербским клубом. В активе Гайича два матча за ЦСКА в нынешнем сезоне, в которых он не отмечался результативными действиями.
После 2-х туров РПЛ ЦСКА возглавляет турнирную таблицу чемпионата. Команда Владимира Федотова единственной идет без потерь очков в новом сезоне. Красно-синие обыграли "Урал" (2:0) и "Сочи" (3:0).
"Спартаку" год назад предлагали подписать новичка ЦСКА Гайича
Агент Никита Семенюк рассказал, что сербский защитник Милан Гайич мог стать игроком "Спартака", а не ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА