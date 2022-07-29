Сегодня о переходе Ещенко сообщила пресс-служба подмосковного клуба.
"Знамя" выступает во второй подгруппе группы 3 Второй лиги. В двух матчах сезона-2022/23 подмосковный клуб набрал 3 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице.
"Нужно же поддерживать форму! Вопросов финансов? Нет, это не главное. Тем более в этой команде играет мой друг - Ренат Янбаев. Он меня и пригласил. Срок контракта? Секретная информация. На один сезон? Посмотрим! Может, так сыграю, что в премьер-лигу еще позовут!" - цитирует Ещенко "СЭ".
Защитник Андрей Ещенко выступал за "Спартак" с 2016 по 2021 год. В январе этого года он завершил профессиональную карьеру и вошел в тренерский штаб красно-белых. В июле Ещенко стал заместителем технического директора академии столичного клуба.
Ещенко - о переходе в "Знамя": может, так сыграю, что еще позовут в РПЛ!
Бывший защитник "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал переход в ногинское "Знамя".
Фото: ФК "Спартак"