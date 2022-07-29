Встречу на "Екатеринбург Арене" обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Арбитром ВАР на этой игре был Павел Шадыханов.
Во втором тайме главный арбитр встречи Владимир Москалев дважды назначил пенальти в ворота екатеринбургской команды.
По словам Иванова, на 1-й минуте игры в ворота "Краснодара" не был поставлен "чистый пенальти". Также у Иванова остались вопросы по второму одиннадцатиметровому удару в ворота "Урала".
"Будем ли обращаться в ЭСК? Конечно, будем обращаться... Я вот подошел к арбитру после матча и говорю ему: "Мне тоже, может, в раздевалку зайти? В прошлом туре в судейскую зашел Галицкий, и вы теперь судите по-другому?", - цитирует Иванова "СЭ".
Напомним, после окончания встречи со "Спартаком" (1:4) владелец "Краснодара" Сергей Галицкий без разрешения заходил в судейскую после окончания встречи. КДК РФС оштрафовал "быков" на 200 тысяч рублей и обязал клуб провести один домашний матч на нейтральном поле условно.
"Мне тоже, может, в судейскую зайти, как Галицкому?" Г. Иванов подверг критике судейство матча с "Краснодаром"
Президент "Урала" Григорий Иванов остался недоволен судейством матча 3-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" (1:3).
Фото: РПЛ