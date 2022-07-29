"Когда "Фенербахче" кем-то интересуется или хочет кого-то подписать — об этом пишут во всех новостях и говорят каждый день безостановочно. Про Дзюбу говорили месяца полтора назад, потом – тишина. Подозреваю, что переговоры не продвинулись. Может, уже и завершились…
Если верить тому, что пишут, то главный тренер "Фенербахче" Жорже Жезуш хочет более статусного форварда и фамилия Дзюбы там не фигурирует", - цитирует Керимова "Чемпионат".
Этим летом у Артема Дзюбы истек срок контракта с "Зенитом", за который российский нападающий выступал с 2015 года. Стороны не стали заключать новое соглашение. Позднее в СМИ стала появляться информация, что 33-летний футболист может продолжить карьеру в чемпионате Турции – сообщалось об интересе к нему со стороны "Галатасарая", "Фенербахче" и ряда других клубов. На данный момент Дзюба не нашел себе новую команду.
Эксперт: фамилия Дзюбы не фигурирует в списках "Фенербахче" - подозреваю, что переговоры уже завершились
Комментатор и эксперт в области турецкого футбола Эльвин Керимов оценил вероятность перехода форварда Артема Дзюбы в "Фенербахче".
Фото: "Чемпионат"