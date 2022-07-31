"Спартак" — претендент на чемпионство? Чего сейчас после трёх туров говорить? Вся борьба впереди? Конечно. Ещё 27 туров", — цитирует Умярова "Чемпионат".
Подопечные Гильермо Абаскаля одержали крупную победу над "Оренбургом" в поединке третьего тура Российской Премьер-лиги – 4:1. Полузащитник москвичей Квинси Промес оформил дубль и отдал две голевые передачи. "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице после трех туров первенства.
Умяров ответил на вопрос, является ли "Спартак" претендентом на чемпионство РПЛ
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров поделился мнением о вероятности завоевания красно-белыми чемпионского титула РПЛ в этом сезоне.
Фото: "Спартак"