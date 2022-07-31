"Как игралось без Джикии? Думаю, мы неплохо сыграли с Литвиновым. Счёт говорит о том, что неплохо сыграла защита. Можно было не пропустить гол, подарить Селихову этот "сухарь", но пока рано. Я сказал Саше: "Давай каждый раз будем выигрывать, но по одному пропускать. Но так Акинфеева ты не догонишь никогда", - цитирует футболиста "Чемпионат".
Чернов вышел в стартовом составе "Спартака" на матч против "Оренбурга". Он принял участие во всех трех играх действующего сезона Российской Премьер-лиги. Подопечные Гильермо Абаскаля с крупным перевесом в счете переиграли оренбургский коллектив (4:1) и вышли на второе место в турнирной таблице.
6 августа столичная команда в Екатеринбурге встретится с местным "Уралом", стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
Чернов: можно было подарить "сухарь" Селихову, но я предложил ему по одному голу пропускать и выигрывать
Защитник "Спартака" Никита Чернов поделился эмоциями от победы над "Оренбургом" в третьем туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"