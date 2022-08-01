"Рубин" - фаворит Первой лиги? Думаю, что "Уфа" и "Рубин" одни из лидеров первенства. Понятное дело, что на эти две команды и на "Арсенал Тулу" у всех будет отдельный настрой. У нас есть задача: выигрывать каждый матч. Мы хотим вернуться в РПЛ, как и "Рубин", - цитирует Плиева "СЭ".
"Рубин" и "Уфа" на смогли выявить победителя в матче третьего тура Первой лиги – команды ни разу не поразили ворота соперника (0:0). Теперь 7 августа башкирский коллектив сыграет против "Алании", а казанцы днем позже сойдутся с нижнекамским "Нефтехимиком".
"Рубин", "Уфа" и тульский "Арсенал" вылетели в Первую лигу из РПЛ по итогам минувшего розыгрыша национального чемпионата.
Игрок "Уфы" Плиев рассказал, какие команды будут претендовать на выход в РПЛ
Защитник "Уфы" Заурбек Плиев назвал претендентов на выход из Первой лиги по итогам начавшегося первенства.
Фото: ФК "Динамо"