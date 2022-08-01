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Мартынович: вражда Слуцкого с судьями в ничьей "Рубина" с "Уфой" роли не сыграла

Защитник "Рубина" Александр Мартынович подвел итоги матча третьего тура Первой лиги против "Уфы".
Фото: ФК "Рубин"
"Мы были ближе к победе. Судейство? Мне кажется, в паре моментов арбитр ошибся и сам это понимает… Старая вражда Слуцкого с судьями? Думаю, здесь это роли не играло. Просто в моменте, когда Фамейе убегал один на один, арбитр отвернулся и не видел, что происходит спереди", — цитирует Мартыновича "Спорт Бизнес Online".

"Рубин" и "Уфа" не смогли выявить победителя в очном поединке третьего тура Первой лиги – 0:0. В активе обеих команд по 4 очка после трех матчей – башкирский коллектив разместился на 13-м месте в таблице, подопечные Леонида Слуцкого располагаются на восьмой строчке.

7 августа "Уфа" на своем поле примет "Аланию", "Рубин" днем позднее сыграет с "Нефтехимиком" в гостях.


УФА Мартынович Рубин
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