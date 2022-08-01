"Что касается критического пятого сезона и в целом психологической усталости… Знаете, мне уже и третий год работы в "Зените" изначально казался критическим, а уж каждый следующий и подавно является таковым (смеётся).
Признаюсь, не ожидал на момент прихода в "Зенит", что смогу продержаться здесь так долго", - цитирует тренера "СЭ".
Семак возглавил "Зенит" в мае 2018 года. Под руководством российского тренера коллектив из Санкт-Петербурга на протяжении четырех сезонов подряд становился чемпионом Российской Премьер-лиги. 9 июля сине-бело-голубые защитили титул обладателя Суперкубка страны. После трех туров начавшегося сезона национального чемпионата подопечные Сергея Семака вновь лидируют в турнирной таблице, набрав 7 очков.
Семак: мне уже третий год работы в "Зените" казался критическим
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился впечатлениями от работы в питерском коллективе.
Фото: ФК "Зенит"