"Вернусь ли я в Россию или ЦСКА? В футболе никогда не знаешь, что тебя ждет в будущем. Я счастлив своей ролью в "Партизане". Когда я уходил из ЦСКА, то мне предлагали остаться. Но я решил поменять условия, ведь долго играл в России. Но никогда не говори "никогда", - цитирует игрока Sport24.
Натхо в Российской Премьер-лиге успел поиграть за казанский "Рубин" и московский ЦСКА – в составе казанской команды израильский полузащитник выступал с 2010-го по январь 2014 года. После полугода в греческом "ПАОКе" футболист подписал контракт с ЦСКА, в котором провел 4 сезона. Цвета "Партизана" Натхо защищает с сезона 2019/2020.
В предыдущем сезоне 34-летний полузащитник забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи в 27-ми матчах чемпионата Сербии.
Натхо – о вероятности возвращения в ЦСКА: никогда не говори "никогда"
Полузащитник "Партизана" Бибрас Натхо оценил вероятность возвращения в клуб РПЛ.
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